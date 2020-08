Tramonti, ancora un incendio nella zona del Calavricito: piromani in azione? -VIDEO

Ancora un incendio a Tramonti, nella zona del colle Calavricito, che prende il nome da una pianta dalle origini antichissime, la Calavrice. La zona in questione è presa di mira, praticamente ogni estate, dai piromani: ci troviamo proprio sotto il Tuoro di Cesarano, a confine col Valico di Chiunzi.

Già sono partiti gli interventi per cercare di spegnere le fiamme: attualmente, come potete vedere dalle nostre immagini esclusive, l’incendio è ancora in corso, il fumo è ben visibile. Attualmente sono sul posto sono presenti operai della Comunità Montana. Molto probabile che si tratti ancora una volta di piromani in azione.