Tramonti. Addio ad Antonio Sannino, ora “Ninetto” ha preso il bus per il paradiso

Tramonti ( Salerno ) . Lutto a Tramonti in Costiera amalfitana per la scomparsa Antonio Sannino. Conosciuto come “Ninetto”, aveva 84 anni ed era stato un apprezzato ed onesto lavoratore , dipendente della SITA, la società di trasporti che in Campania gestisce la linea nella Costa d’ Amalfi.

Ne danno il triste annuncio la moglie Rita, i figli Vincenzo , presidente di Acarbio, e Maria Rosaria, giornalista , direttrice di E’ Costiera , la nuora,’il genero e le adorate nipoti.

I funerali domani, lunedì 17 agosto, alle 9,30 presso la Chiesa del Salvatore di Corsano.

Per le disposizioni del Covid si dispensa dalle visite. Non fiori , ma opere di bene.

Siamo vicini ad Enzo ed alla collega e amica Maria Rosaria che ha perso il caro papà che ora ha preso il bus per il paradiso, nel mondo della verità, quella verità che mai riusciremo a cogliere con le nostre inchieste, in quella luce che merita e da lì sicuramente la veglierà e guiderà nel suo cammino a lei e a tutta la sua famiglia.