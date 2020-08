9° FESTIVAL ORGANISTICO a CAMPINOLA di TRAMONTI, CAPITALE DELLA COSTA D’AMALFI DELLA MUSICA ORGANISTICA NEL RISPETTO DELLE PRECAUZIONI PANDEMICHE

Con un concerto della giovane Jessica Ferrara di Tramonti domenica 9 agosto alle 19 nella chiesa di San Giovanni Battista di Campinola di Tramonti in Costa d’Amalfi si inaugurerà il 9° FESTIVAL ORGANISTICO. Jessica Ferrara è da 9 anni affezionata e assidua operatrice dell’accompagnamento liturgico all’organo “Carlo Rossi” del 1729; interpreterà musiche sacre e della devozione locale, accompagnata anche dal piccolo coro della parrocchia. Domenica 30 agosto sarà ospite Vincenzo Florio di Gragnano che ha già inaugurato la scorsa edizione del Festival mentre il 20 settembre ritorna Nicola Salvati di Mercato San Severino fra i più frequenti e giovani partecipanti, in data da definire ci sarà Giancarlo De Marco Telese artefice principale del restauro dell’organo nel 2012.

“Non abbiate paura” disse Gesù, e per traslazione si può dire che, pur con ogni doverosa precauzione dagli effetti dell’involontaria pandemia del Covid-19, il Festival Organistico invita a non avere paura di fare cultura, stare insieme e testimoniare la fede nei tempi e nei modi possibili. “La fede è sterile senza le opere” dice San Giacomo, e da tredici anni sono in molti ad averla testimoniata nei confronti del prezioso organo di Carlo Rossi, suonato anche da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Nove anni fa avveniva la solenne inaugurazione del restauro filologico che ha ridato alla collettività uno fra i più antichi organi funzionanti della Campania e facendo diventare Campinola la Capitale della Costa d’Amalfi per la musica organistica con una sessantina di eventi e moltissime spontanee collaborazioni.

La fede è anche quella che si vuol testimoniare in forma molto ridotta ma con la massima intensità per rinnovare il miracolo della festa e della speranza nello spirito di “Laudate Dominum in Chordis et Organo”, per l’elevazione spirituale e la coesione sociale.

L’ideazione e organizzazione sono sempre di Antonio De Marco con il patrocinio del Comune e la collaborazione della parrocchia, del Giardino Segreto dell’Anima e degli Amici dell’Organo.