Tour via mare 2020 alla scoperta dei divieti sulla costa divina

Ad Atrani l’allerta è alla foce del torrente Dragone ed alla condotta sottomarina, della camera di carico fognario in via dei Dogi.

In tanti ne hanno letto su Positanonews: << Chi inquina, paghi, e non c’è emergenza coronavirus che tenga! >>, scrisse Agostino Ingenito, ed in nome e per conto dell’Abbac Costiera Amalfitana, chiese alle istituzioni di dar conto della vistosa chiazza che apparve, ben visibile alla fine di aprile, sul litorale alla Praia.