Torre del Greco. Va in ospedale per un dolore alla caviglia, sottoposto a tampone risulta positivo anche se asintomatico

Torre del Greco. Incredibile quanto accaduto nell’ospedale cittadino dove un giovane si è recato dopo aver riportato un colpo alla caviglia. Persistendo la sintomatologia dolorosa il ragazzo ha deciso di rivolgersi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maresca per accertare che non vi fossero traumi contusivi importanti. Prima di essere sottoposto a visita ortopedica il giovane, come prevede la prassi, è stato sottoposto a tampone nonostante non presentasse alcun sintomo legato al Coronavirus. Ed il risultato è stato positivo. E’ scattata immediatamente la procedura anti-Covid ed il paziente è stato collocato in una stanza isolata. Tutte le persone che sono entrate in contatto con lui, compresi gli infermieri ed i medici che lo hanno visitato presso la struttura ospedaliera, sono stati posti in isolamento domiciliare. Chiuso il Pronto Soccorso per procedere alla necessaria sanificazione.