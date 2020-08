Tomás Rincón con la sexy Karina Mendoza dopo Capri, Positano e Amalfi anche nella magica Villa Rufolo a Ravello Tomás Rincón, centrocampista di nazionalità venezuelana in forza al Torino si è proprio innamorato della Costiera amalfitana e della Campania

Dobbiamo dire anche che le foto Rincon, soprannominato “El General”, e dalla moglie Karina Mendoza, da Positano alla magica Ravello sono davvero virali sui social network, in particolare instagram, ben curato e mirato, dal Golfo di Napoli e Sorrento a quello di Salerno e Amalfi ora Rincon è a Roma, non senza essersi fotografato con gli straordinari gestori dei bar della piazza, sempre gentili e disponibili, per Rincon e moglie una vacanza indimenticabile.

Foto 2 di 2