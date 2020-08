Test rapidi gratuiti per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni hanno frequentato il Gran Caffè Marianiello di Piano di Sorrento

Tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano frequentato il Gran Caffè Marianiello di Piano di Sorrento potranno sottoporsi gratuitamente ai testi rapidi. Basterà recarsi lunedì 17 agosto, dalle ore 9.00 alle 13.00, presso la sede USCA di Piano di Sorrento in Via C. Amalfi – ex Clinica San Michele. Le attività saranno coordinate dal Dirigente Dott Coppola Antonio.