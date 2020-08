Test rapidi a Piano di Sorrento. In tanti non hanno alcun collegamento con il Marianiello. Grande affluenza in questo primo giorno dedicato allo screening nella città della penisola sorrentina, resosi necessario a seguito dei casi positivi legati al Gran Caffè Marianiello. L’ex Clinica San Michele, struttura che rientra tra le tre sedi allestite per lo screening di massa, ripristinata alcuni mesi fa durante l’emergenza sanitaria e utilizzata come centro USCA, ovvero la sede che ospita i membri delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale durante l’emergenza covid-19 in penisola sorrentina, è stata letteralmente presa d’assedio durante la giornata di oggi.

In molti i cittadini di Piano di Sorrento, ma tanti anche dagli altri paesi della penisola sorrentina. Dalle testimonianze che sono giunte a Positanonews, che sta seguendo la vicenda in diretta da questa mattina, però, molte sono le persone che stanno approfittando della situazione per effettuare test gratuiti, in quanto non avrebbero alcun collegamento con il Bar Marianiello.

Ricordiamo, infatti, che lo screening è rivolto a tutta la popolazione di Piano di Sorrento ed a tutti i cittadini della Penisola Sorrentina che abbiano frequentato il Marianiello negli ultimi 14 giorni.