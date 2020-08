Tedesco partito da Amalfi per il Sentiero degli Dei si perde al Faito “Aiutatemi”. Ricerche continue. Aggiornamenti

Paura per la scomparsa di un turista tedesco al Faito di Vico Equense. Il turista è partito da Amalfi facendosi sembra il Vallone delle Ferriere per poi raggiungere Agerola ed il Sentiero degli Dei, superata Praiano e Positano e la Costiera amalfitana si è incamminato per il Faito per tutti i Monti Lattari una vista spettacolare dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento, i posti più belli della Campania, ma poi qualcosa è andato storto.

L’uomo ha chiamato il 112 e ha chiesto aiuto, poi il cellulare spento. Dalle cellule risulta che aveva superato la provincia di Salerno e stava in quella di Napoli, si presume al Faito dunque .

Dell’uomo, però, non c’è traccia. Il telefono da quel momento risulta spento. In arrivo in giornata anche altri uomini del Soccorso Alpino da altre Regioni d’Italia. L’uomo ha affrontato l’escursione in compagnia di due cani. Anche volontari stanno supportando le ricerche.

Positanonews ha ascoltato l’AVF , sempre presente “Operiamo in coordinamento e sotto le direttive del Soccorso Alpino e delle autorità, diamo la nostra disponibilità di volontari che conoscono il territorio – dice Aldo Buonocore -, stiamo proseguendo le ricerche dalle sette di questa mattina”

Encomiabili i volontari e anche gli uomini del Comune di Vico Equense guidati dal sindaco Andrea Buonocore che stanno cercando tracce dell’uomo. Vi aggiorneremo.

Le informazioni raccolte di persona da Positanonews non sono confermate, al momento si traccia il percorso sulla base di ipotesi colegate al tracciamento del cellulare e a quanto ci è stato riferito.