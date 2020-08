Tassisti ancora in protesta, nessun aiuto dal Governo

Sono pronti a protestare, a manifestare perché continuano a sentirsi ignorati dal governo. Se nel pacchetto del “Decreto agosto” che dovrebbe essere varato in settimana dal Governo, non ci saranno provvedimenti che sostengano il comparto del trasporto pubblico locale non di linea, come i taxi, saranno messe in atto tutte le forme di protesta previste dall’ordinamento. Ad annunciarlo – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è Gaetano Ricco, consigliere della Camera di Commercio e rappresentante della Claai Salerno. Tra le richieste della categoria a cassa integrazione in deroga, sgravi per i contributi Inps per il 2020 sospensione di ogni rata di mutuo o di finanziamento relativo agli acquisti dei veicoli necessari per l’espletamento del servizio.