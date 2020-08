Targa commemorativa dei 70 anni di vita dell\'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci Sezione Comune di Sanza Federazione di Salerno

Il Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa Sezione A.N.C.R. di Sanza (SA) con 60 soci tesserati del Vallo di Diano e del Basso Cilento (cattolico cristiano praticante di riferimento al Vescovo Mons. Antonio De Luca della Diocesi di Teggiano-Policastro + Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana con a capo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella di cui ricevuta l’onorificenza dalla Prefettura di Salerno in data 2 giugno 2019 da parte del Prefetto Francesco Russo e dell’ordine Equestre Pontificio di San Sivestro Papa della Santa Sede – Vaticano dal 30 gennaio 2015 con a capo il Gran Maestro Papa Francesco Vescovo della Diocesi di Roma e Pontefice della Chiesa Cattolica oltre ad essere dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri appartenente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro è con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008) che è stata dedicata al Caporal Maggiore “Giordano Giuseppe” Madaglia d’Argento al valor militare della seconda guerra mondiale di cui situata in Piazza Aviere Angelo Ciorciari dal 2002, la targa è pronta di onore ai 70 anni di vita della sezione e lo ha già portato a conoscenza sia del Sindaco Vittorio Esposito tramite numero protocollo comunale che del Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi di cui con quest’ultimo concorderà la data da programmare per una cerimonia al rispetto della Sars COVID-2.

Quindi ricordando che la sezione à nata nel 1950 e due sono le targhe pronte nella mani del Presidente Cav. N. H. Attilio De Lisa (padre di Rocco e Vincenzo) di cui una più piccola verrà affisssa per ricordo dopo benedizione del Parroco don Giuseppe Spinelli nei pressi dell’abitazione dello stesso presidente e l’altra più grande con data fissata in presenza del Presidente Provinciale Prof. Antonio Landi e con la dovuta benedizione al momento nei pressi della Sede Sezione ANCR locale in Piazza Aviere Angelo Ciorciari.

Va un caloroso saluto dalla Sezione ANCR di Sanza (Sa) ai soci tesserati locali e dintorni (San Rufo,Polla,Sala Consilina,Padula,Sassano,Buonabitacolo,Montesano sulla Marcellana, Casalbuono,Caselle in Pittari,Torre Orsaia,San Giovanni a Piro,Alfano,Santa Marina, Vibonati,Sapri,Tortorella), alle Autorità Politiche compreso Sindaco,Civili, Religiose compreso don Giuseppe Spinelli e Armate compreso Polizia Municipale con il socio Vincenzo Manduca e Comando Compagnia Stazione dei Carabinieri con il Luogotenente Antonio Russo,la Banca di Credito Cooperativo di Buonabitacolo,l’Istituto Comprensivo Statale di Buonabitacolo con il Dirigente Scolastico Professoressa Antonieta Cantillo e tutte le Associazioni locali e non.

Infine la vicinanza alla Parola del Signore Gesù (Via,Verità e Vita e della Madre Chiesa Cattolica oltre la stima alla Politica Italiana,alla Giustizia e alle Forze Armate.