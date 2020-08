Summertime 2020. Massimiliano Gallo con “Resilienza 2.0” stasera a Sorrento

Al contrario di quanto sostenuto dall’indimenticabile Totò nella sua poesia ‘A Livella, la quarantena impostaci dalla pandemia da covid_19 non è stata uguale per tutti. Come osserva con disincanto Massimiliano Gallo nel suo spettacolo “Resilienza 2.0 Comiche istruzioni per risorgere da un disastro”, c’è chi l’ha trascorsa a Posillipo e chi in un basso, va da sé che non deve essere stata per i meno abbienti una bella esperienza. Lo spettacolo di Massimiliano Gallo, attore e regista, è ironico e pungente, racconta il periodo più strano, problematico e difficile dei nostri tempi. Una riflessione, quella del regista napoletano, su tutto quello che ci è accaduto durante il lockdown che non rinuncia mai all’ironia e a un po’ di poesia. Lo spettacolo di Gallo è una lente d’ingrandimento che mette a nudo i difetti della famiglia contemporanea non abituata più alla convivenza assidua, al confronto padri e figli, alla condivisione degli spazi vitali. In scena con Gallo i compagni di sempre: Shalana Santana, Arduino Speranza e Pina Giarmanà, accompagnati dal Maestro Mimmo Napolitano al pianoforte, da Davide Costagliola al contrabbasso e Peppe Di Colandrea al sax-clarinetto.

Prevendite: Villa Fiorentino, Corso Italia – Sorrento tel. 081 8782284 – Libreria Tasso Piazza Lauro 18/19 – Sorrento tel. 081 8784703

Prenotazioni whatsapp: 3383212547 – Biglietteria online: www.etes.it

INIZIO SPETTACOLI ORE 21:30