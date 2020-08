Sul Tunnel del Desiderio: Si faccia una domanda e si dia una risposta…

Il tema “Tunnel SI o NO”, a Minori e a Maiori, insieme a quello sul Covid, alimenta i rumors del ferragosto di questa estate anomala.

Come direbbero a Marzullo, il noto giornalista televisivo con la camicia a righe, ospite a Minori in questo caldo ferragosto, alla domanda cresce la risposta dei contrari. Questa volta il diniego, non arriva soltanto dai “quei soliti ambientalisti a prescindere”, bensì da una nutrita platea, di residenti e/o frequentatori storici dei due comuni che conoscono bene il territorio, le sue effettive potenzialità e soprattutto i suoi limiti oggettivi.

Che tale faraonica galleria, non riuscirebbe a risolvere i problemi della viabilità amalfitana, è ovvietà riconosciuta da tutti, ma ciò su cui si muove il dibattito, è se possa riuscire almeno ad alleviarli. È indubbio che il flusso dei veicoli, incolonnati quasi sempre al semaforo in località Torricella, non sia né bello né salubre, ma ci si interroga se sia preferibile avere le code di traffico, lì in area periferica, o piuttosto in uno dei due centri abitati, prima o dopo il tunnel, dove le stesse carrozzerie fumanti e rumorose, creerebbero disagi ben peggiori.

I più sportivi ed i romantici incalliti, si lasciano trasportare con la fantasia su quanto sarebbe bello, trasformare quel tratto di strada in una terrazza panoramica. D’altro canto altri controbattono sui rischi, per il piccolo e prezioso lungomare minorese, di trasformarsi in un insalubre trappola, per un paese già abbastanza in pressione.

Cerchiamo di immaginare infatti, cosa potrebbe verificarsi al capo opposto di Minori, nella stretta curva ad U intorno all’albergo Europa, e su per il tortuoso percorso della statale verso Marmorata, se il serpentone di auto e bus, agevolato dal rettilineo in galleria, giungesse in pochi secondi qui, dove aimè, dovrebbe combattere eroicamente, per superare quei pochi metri di angusta strada traditrice, a collo di bottiglia! Un “giro della morte” che richiederebbe una destrezza quasi acrobatica, anche per gli automobilisti avvezzi all’amalfitana!

Il famoso incrocio a tridente di Minori, dove troneggia profeticamente anche l’opera “Rispetto”, dello scultore giapponese Kazuto Kuetami, sarebbe ricordato a vita dai turisti, trattenendo il fiato: 1) Rettilineo lasciato il lungomare 2) a sinistra curva ad U verso Marmorata 3) di fronte la realizzanda “bretella” per via Cesare Casola 4) a destra via Gerardo Amato, strada attuale d’ingresso veicolare al borgo.

Si Sissignore… è qui che troveremmo il nuovo “Signor Generale Semaforo”!

Allora quelle <<maledette automobili è meglio averle sott’occhio>> oppure relegate fuori del paese? Ed i pedoni è meglio averli spensierati e felici sulla famosa Torricella green, oppure è preferibile affumicarli e stordirli di clacson in un fuggi fuggi dal lungomare e dal paese?

È solo dopo il caffettino pomeridiano, che i più arrivano alla conclusione che la soluzione “vera” del problema, sarebbe, sì una galleria, ma miracolosa, un mega bypass liberatorio, capace di sconfiggere il giogo dell’attraversamento veicolare verso altre mete. Tutti purtroppo sanno dare la risposta a questa domanda: Il Tunnel del Desiderio non si potrà mai realizzare!

È solo sul far della sera che si ritorna alla realtà, la soluzione pare sempre la stessa: puntare alla più saggia limitazione del traffico, con il sistema della ztl ai quattro varchi della costiera. Non invasiva, dal costo irrisorio, già vagliata e scelta come obbiettivo, da realizzare a seguito della famosa Ordinanza antitraffico 2020, che doveva essere solo propedeutica, all’assetto definitivo per l’intera costiera amalfitana.

Che la galleria costituirebbe un vero spreco di risorse pubbliche poi, è davvero il segreto di pulcinella! Per gli stessi addetti ai lavori, in grado più degli altri di calcolare quante altre cose si potrebbero fare: Parcheggio in roccia in grado di liberare il panoramico Piazzale dei Marinai di Minori, ascensore per la frazione Torre, per lo sviluppo delle zone collinari e del famoso Sentiero dei Limoni, funivia Minori-Ravello per limitare il traffico ed unire le peculiarità dei due poli turistico e culturale, o più semplicemente un marciapiede a sbalzo, per consentire ai pedoni, di percorrere in sicurezza quel breve tratto costiero tra Minori e Maiori…

Più si discute, e più realizzare la galleria, solo perché <<per adesso è questa che risulta finanziata>>, appare come un’aberrazione. Assisteremmo per anni al carosello di progetti e parcelle, perizie e varianti a go-go, proprio perché <<non ci sono privati coinvolti, ed è un’iniziativa totalmente pubblica>>!

L’argomento che gela gli animi, a chi rimane ancora a conversare a fine giornata, è quello dell’inevitabile modifica del lungomare nei pressi del campo sportivo di Minori, da dove partirebbe il tunnel. Qualcuno timidamente ricorda che il consiglio comunale ed il sindaco in prima persona, hanno rassicurato la cittadinanza spaventata, che l’assenso non ci sarà, nel caso in cui nel progetto definitivo, non sia salvaguardato abbastanza il lungomare.

L’onorevole promessa però, non convince molto i presenti non più giovanissimi, che sanno fin troppo bene quanto <<ogni opera pubblica in Italia sia un azzardo, si sa come incomincia ma non si sa come e quando finisce>>. I più vecchi e più saggi concludono: “di buone intenzioni è lastricato l’inferno”.