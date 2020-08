Sui treni della Circumvesuviana tra Penisola Sorrentina e Pompei torna in azione la baby gang che prende a schiaffi i viaggiatori

Sui treni della Circumvesuviana torna, dopo un lungo periodo di tranquillità la baby gang che si diverte a prendere a schiaffi i viaggiatori per poi fuggire. La tratta in cui entra in azione il gruppo di ragazzi è principalmente quella tra Pompei e la penisola sorrentina. La baby gang circola indisturbata sui treni mettendo a segno le propria stupide “bravate”. I ragazzi, una volta saliti sul mezzo di trasporto, prendono di mira alcuni ignari passeggeri e li colpiscono mentre sono di spalle, riprendendo il loro gesto con i cellulari, per poi fuggire e far perdere le proprie tracce. E’ chiaro che il fenomeno deve essere immediatamente fermato prima che qualcuno possa farsi male sul serio. A questo si aggiunge anche il non piccolo particolare del contatto fisico, che in questo momento storico così difficile va sicuramente evitato. E’ indispensabile la presenza di maggiori controlli a bordo dei treni della Circumvesuviana e la presenza di forze dell’ordine soprattutto in questo periodo dell’anno in cui si registra una maggiore affluenza di viaggiatori e turisti.