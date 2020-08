Su per Positano, le scale simbolo della città verticale. Alba della Libertà, post sull’operato dell’amministrazione e video clip per presentare i candidati

Al momento le due liste stanno facendo una campagna sui social network , sulle rispettive pagine facebook

“Su’ per Positano” con Gabriella Guida candidato sindaco, ha i candidati che si incontrano quasi tutte le sere a Fornillo, al momento stanno vagliando come fare campagna elettorale, al momento pubblicano i post

Le scale, simbolo del nostro paese, della nostra città verticale.

Le abbiamo scelte come logo per rappresentare il cammino da fare insieme.

Chi di noi, trovandosi di fronte ad una delle nostre lunghe e famose scale, non prova come sensazione iniziale quella della fatica per raggiungere la cima?

Un cammino sicuramente in salita, che vorremmo però percorrere con i cittadini, rendendolo, col tempo, una dolce passeggiata per tutti.

Quindi, “Su Per Positano” e per le sue scale, per migliorarla insieme

Anche l’Alba della Libertà, il gruppo che ha amministrato il paese nell’ultimo decennio, è impegnato in una campagna social con post, in particolare con quello che è stato fatto dall’amministrazione di Michele De Lucia, candidato consigliere con Giuseppe Guida sindaco.

Tutti i candidati a giorni dovranno pubblicare un video di pochi minuti dove si autopresentano ai cittadini