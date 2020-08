Stop distanziamento sui treni, il Ministero della Salute si oppone

Non è piaciuta la decisione adottata da Trenitalia e Italo di far tornare, da ieri, a viaggiare sui treni a capienza piena. Non è escluso che il Ministero della Salute – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – possa far rivedere questa scelta aziendale di mettere in vendita il 100% dei biglietti disponibili lungo ogni tratta ferroviaria. In particolare, la decisione non trova affatto d’accordo gli esperti del Comitato Tecnico Scientifico: «Da un punto di vista medico scientifico vanno sempre rispettati i principi cardine fra i quali rientra il mantenimento del distanziamento interpersonale. Questa scelta di Trenitalia e di Italo genera significative preoccupazioni e perplessità».