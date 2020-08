Stop ai party vip. Capri blindata per Ferragosto. L’isola è sold out, ma arriva la frenata agli eventi. Mascherine obbligatorie, polemiche per il caos sui bus.

Capri sold out, mascherina obbligatoria, lunghe file ai bus e Ferragosto alternativo con cene a casa e niente feste sulla spiaggia. Il giro di boa dell’estate all’ombra dei Faraglioni in questa strana stagione 2020 conferma, comunque, il classico “tutto esaurito” con le caselle del booking tutte occupate per il weekend di vacanza per antonomasia. Code infinite allo stazionamento dell’autoservizio pubblico a pochi passi dalla piazzetta, intanto, che fanno insorgere la delegazione isolana dell’Unione Nazionale Consumatori che aveva già chiesto nei giorni scorsi un servizio straordinario dato l’alto numero di presenze e arrivi in special modo in un anno che, protocollo covid alla mano, prevede il divieto di fatto di calche e assembramenti. “File lunghissime alle biglietterie autobus – ha postato sulla pagina ufficiale dei Consumatori di Capri il delegato isolano Teodorico Boniello – avevamo richiesto un potenziamento delle corse per il weekend di Ferragosto ma la nostra richiesta è stata inascoltata. E’ necessario – hanno detto dall’Unione Nazionale Consumatori dell’isola di Capri pubblicando anche video ed immagini a testimonianza della situazione – garantire più corse dei mezzi pubblici per evitare fila, ressa ed assembramenti agli stazionamenti dell’azienda di trasporto pubblico con partenze immediate degli autobus e non con corse a cadenza oraria definita. Per il controesodo predisporre – dicono inoltre i Consumatori guidati da Boniello – corse bis nei collegamenti marittimi è essenziale, onde evitare criticità sul porto di Marina Grande”.

Intanto è scattato dall’altro giorno a Capri l’obbligo della mascherina h24 all’aperto in piazzetta e dintorni. Un potenziamento rispetto alla precedente ordinanza che disponeva a tutti di indossare il dispositivo di protezione individuale soltanto dal tramonto all’alba nei giorni di fine settimana. ora, invece, considerando che con i numeri alti di turisti e vacanzieri di questi giorni “è sempre weekend” l’obbligo vige ogni giorno sino al termine del mese di agosto e anche nelle altre ore. Coinvolte tutte le strade del centro, oltre che la zona portuale e del borgo marinaro di Marina Grande e “piazzetta Totò”, il piazzale di Marina Piccola, capolinea degli autobus che conducono i bagnanti dal centro della baia dei Faraglioni. Il provvedimento emanato dal sindaco di Capri Marino Lembo, comunque, era stato deciso già prima del caso di una giovane risultata positiva di ritorno da un viaggio all’estero. Intanto ieri l’azienda di trasporto pubblico caprese (Atc) ha presentato tre bus ultramoderni con vano discesa per i disabili.

Fonte Metropolis