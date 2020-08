Stefano De Martino in vacanza con il figlio tra Capri e Ponza

Stefano De Martino in vacanza con il figlio Santiago nei posti in cui è nato. Il ballerino e show man di “Made in Sud” si concede un periodo tranquillo di relax lontano dai riflettori e dai gossip. Nella giornata di ieri è stato avvistato su una banchina del porto di Castellammare, ha fatto selfies e foto ricordo con le fans per poi arrivare fino a Piazza Orologio in una città calda e semi deserta. Il volto noto della tv è nel golfo di Napoli con la barca che porta il nome del figlio, “Santiago” appunto, con la quale hanno preso il largo una settimana fa e si stanno godendo la loro estate tra Capri e Ponza.