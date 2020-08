Prosegue la crisi coniugale tra Stefano De Martino e Belén Rodriguez. Secondo il settimanale Chi, il ballerino napoletano starebbe però cercando di riconquistare la showgirl sudamericana. Come riferito da Maria De Filippi in una recente intervista, la storia tra i due è nata durante le registrazioni del talent Amici. Dopo un’amore travolgente e la nascita di Santiago, la coppia ad un certo punto ha diviso le sue strade. Successivamente è avvenuto il ritorno di fiamma, ma dopo il periodo di lockdown, De Martino ha deciso di interrompere la relazione con la 35enne. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, il conduttore di Made in sud sarebbe adesso disposto a tutto per riconquistare il cuore della sua donna. Per il momento però, Belén non è intenzionata a perdonare Stefano. Lo si capisce dai contenuti pubblicati sui suoi profili social, dove più volte ha mandato frecciatine all’ancora attuale marito (i due non si sono mai separati). Solo pochi giorni fa, De Martino è stato avvistato con il figlio Santiago a godersi qualche giorno di relax tra Capri e Ponza. Belén, invece, è stata di recente in Costiera amalfitana in compagnia della sorella Cecilia.