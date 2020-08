Sport e solidarietà: Mimmo Milone e Triathlon da Amalfi a Positano e Maiori

Per amore della bicicletta che lo ha portato in giro per l’Europa e per sostegno alle persone che soffrono, il 26 di agosto, Mimmo Milione, militare dell’Arma dei Carabinieri, si cimenterà in un percorso olimpico di Triathlon.

1.500 metri a nuoto nelle acque di Amalfi – 40 km di bicicletta verso Positano e 10 km di corsa fino a Maiori.

L’associazione stima che il percorso possa essere effettuato in una ora e 46 minuti, ma l’atleta, non professionista, spera di poterlo coprire nel doppio del tempo stimato.

Lo sport anzitutto e lo spirito con cui si affrontano prove del genere sono segni di una grande forza d’animo, specialmente quando il motivo è quello di sostegno per le fasce deboli e per quelle indifese.

Naturalmente essendo il militare-atleta conosciuto in costa sarà salutato affettuosamente ed incoraggiato da quanti incontrerà lungo il percorso.

In bocca la lupo da parte nostra.