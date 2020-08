Speciale “focus” sull’enogastronomia di Tramonti su “Cucina A Sud”

Il ricco paniere enogastromico di Tramonti, paese verde della Costa d’Amalfi, diventa oggetto di uno speciale “focus” su “Cucina A Sud”, rivista settimanale del settore diretta da Luciano Pignataro. Il paese collinare della Costiera Amalfitana recentemente sta attirando l’attenzione degli addetti ai lavori, per l’elevata qualità del suo vino, prodotto da viti centenarie come il rinomato Tintore.

Tra succulenti fiordilatte e produzioni agricole a chilometro zero, del generoso territorio è simbolo la sua pizza, che ormai sta riscontrando grande successo per la sua genuità e particolarità. “Cucina A Sud” è acquistabile in versione digitale, accessibile tramite app, oppure in abbinamento con la Città di Salerno e Metropolis.