Sorrento, ztl attiva solo nei weekend: prorogata l’ordinanza

Nel varare il dispositivo a fine giugno si è tenuto conto del fatto che a causa dell’emergenza Covid le presenze turistiche in città erano ridotte al lumicino e quindi non era il caso di imporre limitazioni al transito veicolare durante i giorni feriali. Si sperava, poi, che entrando nel vivo della stagione i flussi di villeggianti aumentassero e, quindi, modificare il contenuto dell’ordinanza scaduta domenica scorsa. Invece, le presenze di ospiti in hotel e strutture extralberghiere sono ancora ai minimi e negli uffici di piazza Sant’Antonino è stato deciso di lasciare invariato il provvedimento.

Pertanto fino al 27 settembre lo stop al transito di auto, scooter ed autobus nel centro cittadino di Sorrento è imposto dalle ore 19:30 alla mezzanotte dei giorni dei giorni di venerdì, sabato e domenica e dei festivi, con l’aggiunta della fascia dalle ore 10 alle 13 solo la domenica e durante le giornate di festa. Le aree interessate dal dispositivo sono quelle comprese tra piazza Tasso, via Fuorimura, viale Caruso e via Correale.

“Il provvedimento – sottolinea il sindaco Giuseppe Cuomo – ha l’obiettivo di alleggerire il centro urbano dal traffico che sta caratterizzando i weekend. In questo modo offriamo ai visitatori e ai cittadini la possibilità di passeggiare o fare shopping senza la presenza di auto e moto e del conseguente inquinamento ambientale ed acustico”.