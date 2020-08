Sorrento, welcome back  British friends!

Tale, secondo il leader del Movimento civico “Conta anche Tu” e neo candidato sindaco Francesco Gargiulo, con adeguate iniziative, dovrebbe essere il saluto di bentornato ai turisti inglesi che da lunedì prossimo, 24 agosto, riprenderanno a visitare la nostra città dopo la drammatica esperienza del Covid -19. Di seguito l’invito ad adoperarsi in tal senso rivolto in primis al nostro Sindaco Avv. Giuseppe Cuomo.

Caro Sindaco, la notizia che il 24 agosto atterrerà il primo volo della TUI con a bordo turisti inglesi diretti a Sorrento, rappresenta un nuovo inizio per tutti noi nell’epoca Covid-19. La portata simbolica di questo evento merita un impegno ufficiale per celebrarlo. Le chiediamo di mettere in campo iniziative che rinsaldino l’amicizia fra i nostri paesi e che esaltino l’apprezzamento di tutta Sorrento per quello che è da sempre il mercato più importante per il nostro turismo. Nell’interesse della comunità e del tessuto socio-economico che la compone, si potrebbero organizzare momenti celebrativi anche con il supporto degli imprenditori locali. Da omaggi floreali per le prime turiste in arrivano, a uno striscione sulla Casa Comunale tra le bandiere che rappresentino l’unione di Sorrento e l’Inghilterra, con la scritta “WELCOME BACK TO SORRENTO BRITISH FRIENDS” Facciamo in modo che l’accoglienza della nostra terra e dei suoi cittadini si manifesti con iniziative concrete che abbiano risonanza anche sui media inglesi perché questo piccolo grande eventi sia il simbolo della nostra rinascita turistica. – 21 agosto 2020 – salvatorecaccaviello.