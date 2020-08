Sorrento, test a Piano. Gaetano Milano: “Ci saranno falsi positivi. No a castastrofismi” Siamo d’accordo

Sorrento ( Napoli ) . Siamo d’accordo totalmente con Gaetano Milano e noi di Positanonews riprendiamo con forza il suo post ” Per chiarezza personale: domani a Piano sono previsti screening anti covid per residenti pianesi e non che abbiano avuto modo di frequentare un noto locale di Piano negli ultimi 14gg. Si tratta di test sierologici rapidi, all’esito dei quali ,in caso di positività ,si procederà al tampone.E’ probabile che verranno fuori un certo numero di asintomatici che ,poi,in gran parte risulteranno negativi al tampone.Non potendoli giustiziare sul posto ,si continuerà a convivere con il problema in atto,mentre i positivi al tampone andranno in quarantena sino alla guarigione.

E pronto il laboratorio destinato ad ospitare l’attrezzatura per il processamento dei tamponi rapido,installata presso l’ospedale di Sorrento,dopo lavori di adeguamento eseguiti in tempi rapidissimi,considerato che l’attrezzatura è stata consegnata alla struttura all’incirca 10gg fa. La fornitura rientra nell’ambito del protocollo sanitario sottoscritto dalla ASL 3-comuni della Penisola-Federalberghi e Fondazione Sorrento ed è stata acquistata da questi ultimi due enti.Questa iniziativa risponde ,principalmente,alla necessità di una risposta rapida ad un eventuale”caso sospetto”che si verifichi tra il personale o i clienti delle strutture ricettive del territorio,ma sarà a disposizione della collettività con

la gestione della struttura sanitaria.Quindi non è una attrezzatura a mezzo servizio,non è ancora in funzione a 10gg dalla consegna per consentire gli adempimenti connessi eseguiti in tempi record ,unitamente all’adeguamento tecnico del

locale ove essa è posizionata.Per la iniziativa su Piano di Sorrento di domani sarebbe stata utile per risposta più rapida per gli eventuali tamponi richiesti e chissà che i tempi (tra processamento ed apertura)non riescano a coincidere:quel che voglio dire,a conclusione di questo sfogo,è che la convivenza con il covid è per tutti un nervo scoperto,sarebbe il caso che il richiamo al senso di responsabilità valesse per tutti a qualsiasi livello,questo perché vedo in giro catastrofisti e allarmisti a prescindere,dei quali si farebbe volentieri a meno,senza voler comprimere in alcun modo il diritto di critica.”