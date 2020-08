Sorrento, tasse di soggiorno: gli incassi crollano del 90%

L’allarme era già scattato in pieno lockdown. Ed ora viene rilanciato dal G20 spiagge, di cui Sorrento fa parte da mesi. Nella città del Tasso gli introiti dell’imposta di soggiorno crollano di oltre il 90 per cento. In fumo rispetto alle previsioni pre Covid 19 oltre sei milioni di euro. Lo scrive Salvatore Dare per Metropolis, in edicola oggi.

Lo rileva la Fondazione Think Tank Nord Est che ha analizzato i bilanci di previsione delle principali spiagge italiane per valutare la portata di questo mancato introito. Secondo le previsioni di inizio 2020, Sorrento almeno 6 milioni, seconda dietro soltanto a Rimini (nove milioni). Al terzo posto Jesolo con 5 milioni, Riccione 4,3 milioni, S.Michele al Tagliamento-Bibione 4 milioni, Cavallino-Treporti 3,8 milioni, Cervia e Taormina 3,2 milioni. Tra 2 e 2,5 milioni invece Caorle, Ischia, Cesenatico, Forio, Arzachena e Lignano Sabbiadoro, mentre Vieste e Cattolica avrebbero ottenuto tra 1,7 e 1,6 milioni. Recentemente il governo è venuto incontro ai Comuni turistici destinando 100 milioni di euro quale ristoro parziale delle minori entrate derivanti dall’imposta di soggiorno. Per il momento sono stati distribuiti 90 milioni. Oltre 10 i milioni ottenuti dalle più rinomate località balneari del Paese: 1,6 milione sono andati a Rimini, oltre un milione a Sorrento, circa 850 mila euro a Jesolo, quasi 700 mila a Riccione, più di 650 mila a S.Michele al Tagliamento-Bibione. Circa mezzo milione per Cavallino-Treporti, Cervia e Taormina. Tuttavia, il ristoro ottenuto copre solo il 16 per cento del gettito previsto prima del coronavirus. Di conseguenza, le principali spiagge italiane dovrebbero recuperare circa 53 milioni di euro: una cifra impossibile da raggiungere con gli scarsi flussi turistici del 2020. E infatti il decreto agosto aumenta le risorse a favore dei Comuni per coprire le minori entrate dell’imposta di soggiorno, stanziando ulteriori 300 milioni di euro.

Intanto, a proposito di imposta di soggiorno e fondi da reinvestire, bisogna assolutamente ripensare come rilanciare e rinforzare il corpo di polizia municipale che al momento è sprovvisto di un comandante (il colonnello Antonio Marcìa è andato in pensione).

Una sottolineatura di recente in queste ore è giunta dall’avvocato Gaetano Milano, amministratore delegato della Fondazione Sorrento, in un post pubblicato su Facebook che, ripreso da noi di Positanonews, è diventato virale.