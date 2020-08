Sorrento: suolo pubblico gratis fino a fine anno, c’è l’ordinanza

Niente sanzioni per chi non rispetta i limiti delle occupazioni di suolo pubblico, come scrive Massimiliano D’Esposito per Il Mattino in edicola oggi. Lo ha stabilito ieri il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo, varando un’apposita ordinanza. Un modo per sostenere le attività commerciali del territorio garantendo più spazi da destinare alla clientela. Già nelle scorse settimane, seguendo le direttive impartite dal governo nazionale per il rilancio dell’economia, la giunta municipale della città del Tasso aveva approvato una delibera che garantisce l’utilizzo gratuito del suolo pubblico, oltre che a bar e ristoranti, anche agli esercizi di vicinato e laboratori artigianali.«Ora come ulteriore sostegno – spiega il primo cittadino nell’ordinanza emanata ieri – si ritiene opportuno non applicare per tutto l’anno 2020 i provvedimenti sanzionatori previsti adottati con l’ordinanza sindacale numero161 del 2017». Ciò significa che fino al prossimo 31 dicembre scatta la sospensione della precedente disposizione sindacale in base alla quale venivano applicate le sanzioni in caso di occupazione abusiva di aree pubbliche. Maggiore spazio, dunque, per bar, ristoranti e locali dove sistemare tavolini all’aperto ed anche per le altre attività per collocare espositori utili a pubblicizzare e mettere in vendita i propri prodotti

Un provvedimento che arriva proprio nel momento in cui Sorrento e dintorni danno forti segnali di ripresa. Il fine settimana del Ferragosto, infatti, fa segnare numeri pre-covid come presenze turistiche. Nella maggior parte delle strutture ricettive della zona si registra il sold out. Numeri incoraggianti che, però, si riferiscono esclusivamente al periodo a cavallo del Ferragosto. «Molti i turisti in giro – commenta Costanzo Iaccarino presidente di Federalberghi Campania e penisola sorrentina – però è un fenomeno limitato al weekend e a parte della prossima settimana. Inoltre in Costiera ci sono una ventina di alberghi che non hanno proprio riaperto».

Discorso analogo per le attività extralberghiere. «Rileviamo una forte richiesta last minute e concentrata in poche notti – evidenzia Sergio Fedele presidente di Atex Campania – che fanno segnare il tutto esaurito per Ferragosto e per la prossima settimana. Però si tratta di risultati limitati nel tempo, senza dimenticare che i prezzi sono più bassi rispetto agli anni scorsi». Lo stesso Fedele esprime preoccupazione anche sul fronte della sicurezza. «Molte prenotazioni concentrate in pochi giorni mettono in apprensione gli operatori – chiarisce Fedele – anche in considerazione dell’aumento del numero dei contagi che si registra un po’ ovunque». Passeggiando per le strade di Sorrento si vedono migliaia di persone e quelle che indossano la mascherina rappresentano una minima percentuale. A sconcertare di più è anche il fatto che sono soprattutto i turisti stranieri che non utilizzano la mascherina.