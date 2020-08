Sorrento: spunta un cancello a Marina Piccola, il candidato sindaco denuncia

Un cancello piazzato sull’arenile, al confine tra la spiaggia libera di San Francesco e lo stabilimento balneare Peter’s beach. E’ ciò che è accaduto nei giorni scorsi – come scrive Metropolis – e che ha portato il candidato sindaco Francesco Gargiulo a presentare un corposo esposto a Procura di Torre Annunziata e Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia.

L’installazione evidentemente non era regolare tanto che si è provveduto alla rimozione poche ore dopo la denuncia. Eppure non è finita qui. Perché la Capitaneria di Porto vuole fare completamente chiarezza su ciò che è accaduto e valutare anche se sussistano estremi di reato. Il cancello sostanzialmente andava a ostruire il libero passaggio tra lo stabilimento balneare e la spiaggia libera e viceversa.

La vicenda ha destato scalpore con Gargiulo che non ci ha pensato su due volte e si è fatto promotore di questa crociata per la legalità. «Ennesimo abuso sulla fruizione del pubblico demanio. Nessun impedimento può essere installato sulla battigia» le parole del candidato sindaco civico. Il quale da diversi mesi insiste sulla necessità di fare chiarezza sul mancato ripristino del varco situato alle spalle degli stabilimenti balneari di San Francesco e che ora risulta in parte sparito. Si tratta di un percorso che va rimesso in sesto così come indicato anche dalla Procura di Torre Annunziata. Qualora non venisse ripristinata la stradina, stando anche a documentazione pubblica e al centro di un esposto inviato alla magistratura, alcune autorizzazioni in sanatoria a carico dei lidi potrebbero anche essere dichiarate decadute. Il termine ultimo indicato è previsto a fine dicembre 2020. Bisognerà capire se vi sarà una proroga.

INSTALLATO E RIMOSSO La cancellata installata tra la spiaggia libera e lo stabilimento balneare Peter’s Beach.