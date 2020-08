Sorrento. Sicurezza stradale, tesoretto di 500 mila euro. Strade sicure e aumento di controlli con un tesoretto di 500 mila euro che potrebbe rientrare nelle casse comunali con le sanzioni stradali. Un importo presunto che sarà destinato, al 50%, alle migliorie in merito di viabilità e sicurezza. Una indicazione partita dal dirigente ad interim de Il Dipartimento Donato Sarno e destinato alla giunta Cuomo. Al vaglio dell’amministrazione la proposta denominata “destinazione dei proventi delle sanzioni alle norme del Codice della Strada”, che indica punto per punto l’investimento strategico «per assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro. Utile per il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controlli finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. Inoltre, sarebbe impegnato per la realizzazione di progetti di potenziamento di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni – è riportato nell’atto di impiego dei presunti proventi (circa 500mila euro per il 2020 di cui il 50% da impiegare nel dispositivo) – Si potrebbe procedere all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale e al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale».

Una quota pari al 50% dei proventi delle multe spettante ai Comuni è destinata: «per una percentuale non inferiore al 12,5% del totale a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell’ente. Alta quota non inferiore al 12,5% del totale al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale – è specificato nella divisione degli importi da gestire – Ad altre finalità in misura non superiore al 25% del totale, connesse al miglioramento della sicurezza stradale». Fondi, dunque, da recuperare in base alle sanzioni per violazione del Codice della Strada per poi investirli nuovamente per aumentare i controlli sul territorio unitamente alla sicurezza stradale. Una destinazione che ha avuto il semaforo verde da tutta la giunta guidata dal sindaco Giuseppe Cuomo che ha decretato l’immediata esecutiva del provvedimento.

Fonte Metropolis