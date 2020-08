Sorrento. Si vota il bilancio, Cuomo ai saluti dopo dieci anni. E’ l’ultima seduta di consiglio comunale prima delle elezioni. Quelle che porteranno Sorrento a dover scegliere il successore del sindaco uscente Giuseppe Cuomo, che dopo dieci anni di governo lascerà la fascia tricolore a uno dei quattro candidati in corsa alle urne. L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle 17 in sala consiliare.

All’ordine del giorno ci sono stati provvedimenti importanti, cruciali. A iniziare dal piano triennale delle opere pubbliche con l’elenco annuale, il tariffario Tari, le aliquote Imu e il bilancio previsionale. Tutti argomenti di primo piano e la cui approvazione, anche a causa del lockdown dovuto alla pandemia da Covid 19, è slittata.

A proposito di opere pubbliche. Fari accesi in particolare sul percorso pedonale meccanizzato da costruire tra il porto di Marina Piccola e il parcheggio comunale Achille Lauro di via Correale: si tratta di un’infrastruttura dal costo di circa 16 milioni di euro con la Regione Campania intenzionata a finanziare metà dell’importo. Il sindaco Cuomo non ha mai escluso l’ipotesi del project financing. Sul punto, nel fine settimana, si sono confrontati i quattro candidati sindaco. L’ex sindaco Marco Fiorentino, gli ex assessori Mario Gargiulo e Massimo Coppola e il leader della civica “Riprendiamoci la città” Francesco Gargiulo hanno idee simili. Come anche scritto nei rispettivi programmi elettorali, la realizzazione dell’infrastruttura è un’esigenza. Così come è urgente definire l’iter. Tutti concordano sul fatto che bisogna valutare la possibilità di evitare una “privatizzazione”. La gestione secondo tutti i candidati deve essere pubblica ma ciò va valutato con la disponibilità economica del Comune di Sorrento, le cui entrate – a causa del Covid 19 – sono notevolmente diminuite, a iniziare dai tributi.

Fonte Metropolis