Sorrento. Si è presentata la lista “Riprendiamoci la ittà” con Francesco Gargiulo sindaco

“Carissimi amici , carissime amiche , vi comunico con grande soddisfazione ed entusiasmo che alle 17 , 30 assieme a Nino Mastellone ,ho presentato la nostra lista civica alternativa Riprendiamoci la Citta’ negli uffici preposti del nostro Comune .Evento unico nella storia politica sorrentina perché l’ iniziativa parte da tanti cittadini che da tanto tempo si sono riuniti aggregando tutte le forze sane , ambientalisti, associazioni culturali, gruppi social che da molto tempo hanno criticato, denunciato e contemporaneamente elaborato tante proposte per difendere l’intera comunità .Da oggi Sorrento ha un gruppo civico di alternativa con una propria lista in competizione elettorale ed una propria sede a Via degli aranci 86.Siamo e saremo ancor di più in seguito il punto di riferimento di tutti i Sorrentini che pretendono una sana e corretta gestione della cosa pubblica. Seguiteci e leggetevi il nostro programma elettorale alternativo ai gruppi di potere. Sostenete la nostra battaglia che poi è la vostra battaglia di libertà, affrancamento sociale , di uguaglianza dei diritti ..Trasparenza, Legalita , Partecipazione e Sviluppo . Forza! Riprendiamoci la Città!”