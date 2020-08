Sorrento: rincasano in tre, uno un rientro

Due sono nativi della costiera sorrentina ed uno è un nuovo volto

Sorrento – Altri tre colpi di mercato messi a segno dalla dirigenza rossonera che ha sistemato nel proprio carniere per la prima squadra.

I primi due sono un ritorno ed il terzo è un nuovo volto ma già dei colori rossoneri che è andato in prestito: Vittorio Terminiello, Nelle Ferraro ed Emanuel Procida.

Vittorio Terminiello, difensore classe 1994, che esordì in prima squadra a 17 anni nel campionato 2012/13 in serie C1(collezionando 8 presenze), le altre due esperienze che ha maturato sono state con il Gladiator e l’Akragas.

Nello Ferraro, centrocampista classe 1997, giovanissimo protagonista nella sfortunata annata in serie D 2014/15 indossando anche la fascia di capitano prima della sua cessione alla Primavera del Napoli, dove ha giocato per 25 volte realizzando anche una rete.

Vanta anche altre presenze con le maglie del Melfi in serie C, dell’Olimpia Agnonese e della Piaense, ma stavolta entrambe in serie D. Fino ad oggi può contare 65 presenze, di cui 17 da titolare e 4 reti all’attivo.

Ed infine il ventenne attaccante Emanuel Procida, già del Sorrento nella passata stagione ma girato in prestito al Sant’Agnello, dove è stato determinante con gol e assist per conquistare la salvezza nel campionato di Eccellenza.

