Sorrento, personale di Tonino Stinga al “Bar Veneruso”.

Un evento sinestetico quello che si inaugurerà domani 3 agosto – e fino al 31 di questo mese; orario 18.30-24 – a Sorrento, nello spazio espositivo del “Bar Veneruso” – Corso Italia 43 – per iniziativa della sigla StArt.Lab.Sorrento. Una mostra pittorica monografica con 15 opere pittoriche – ad olio e acquerello – di Tonino Stinga, artista sorrentino che ha voluto imprimere i momenti vissuti come tamburino nella banda comunale locale. L’aspetto sinestetico è dato dal fatto che non solo Stinga milita come percussionista nella locale compagnia, ma anche dal dato che ha voluto legare – ispirandosi – la sua arte ad un’opera letteraria, “La banda di maggio”, uno dei più bei racconti sulla vita sorrentina e su quella solidarietà che univa le genti della cittadina del Tasso. Tonino Stinga è figlio d’arte: il padre Michele è stato il miglior batterista della sua generazione. Ingresso libero. Vincenzo Aiello