Sorrento. Ombre a palazzo, flash mob contro Mr. 5000. Un flash mob in piena regola, con tanto di striscione e magliette. Ma la location, stavolta, non è stata uno spazio aperto, bensì l’atrio e gli spazi tra i vari uffici del Comune di piazza Sant’Antonino. Autore della singolare – e del tutto pacifica – forma di protesta, ieri mattina, è stato Michelangelo Scannapieco, imprenditore noto alle cronache per la sua battaglia, negli anni scorsi, contro l’esecuzione delle demolizioni delle prime case di necessità costruite abusivamente.

Nel mirino di Scannapieco, autore nei mesi precedenti al lockdown di altre iniziative simili, un fantomatico “Mr. 5000”. Si tratta di un dipendente comunale nei confronti del quale lo stesso Scannapieco ha presentato diversi esposti alla procura della repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata, nonché svariate denunce alle forze dell’ordine. Per segnalare episodi e comportamenti che, a suo avviso, sarebbero possibili di reato. Una vera e propria crociata, quella intrapresa da Scannapieco ormai da mesi, che ieri mattina ha fatto registrare un altro gesto eclatante. Quando lo stesso imprenditore, insieme ad altre due persone, entrambe vittime di Mister 5000, si è presentato al Comune con un grosso striscione ed è salito al primo piano, presentandosi alla segreteria del sindaco Giuseppe Cuomo. Dove ha chiesto un appuntamento con il primo cittadino, ed è stato regolarmente messo in lista d’attesa. Dopo di che, tutti e tre si sono allontanati.

Il tutto si è svolto pacificamente e senza alcun tipo di problema per quanto riguarda l’ordine pubblico all’interno e all’esterno del municipio. Inutile dire che le foto della protesta, pubblicate sui social, hanno fatto il giro del web, suscitando commenti che vanno dalla curiosità all’indignazione. Molti infatti hanno salutato con favore l’iniziativa di Scannapieco, chiedendo che il Comune stesso faccia chiarezza su questa ridda di sospetti e illazioni che ormai da tempo avvelenano il clima all’esterno del palazzo di città. Anche perché, a un mese dal ritorno alle urne, il rischio è che i sospetti, le mezze voci e le accuse striscianti possano trasferirsi anche alla campagna elettorale ormai imminente, avvelenando anche il clima delle elezioni. Dal canto suo, Scannapieco assicura che la sua crociata andrà avanti, anche in altre location. Tempo fa, noleggiò un furgone pubblicitario che fece il giro della penisola sorrentina, con un manifesto gigante che invitava a “Stare attenti a Mr 5000”; prossimamente la sua protesta potrebbe spostarsi sulle spiagge e sui lidi del comprensorio.

Fonte Metropolis