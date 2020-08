Sorrento. Massimo Coppola sulla protezione e la tutela del nostro mare. La tutela delle nostre acque e la pulizia e manutenzione dei fondali e dei nostri arenili rappresentano un fattore imprescindibile per il rilancio di Sorrento. La valorizzazione della risorsa mare è passaggio fondamentale per il potenziamento della vocazione turistica della città e per una ‘svolta’ piena all’insegna della tutela ambientale del nostro territorio.

Il coraggio di cambiare. Proteggiamo il nostro mare per sostenere Sorrento: