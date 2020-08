Sorrento – Massa Lubrense la situazione 8 agosto 2020. Due i comuni al voto in Penisola sorrentina, area Sud della provincia di Napoli in Campania sui quali accende i riflettori quotidianamente Positanonews. Come stanno le cose?

Sorrento. Sono quattro gli schieramenti per la successione a Peppino Cuomo , sindaco in carica. Due ex assessori della sua Giunta, Mario Gargiulo, indicato dalla maggioranza di Giuseppe Cuomo a suo successore dopo essere stato estromesso dalla Giunta , e Massimo Coppola, in contrasto con la maggioranza , l’ex sindaco Marco Fiorentino e Francesco ( Ciccio) Gargiulo.

Massa Lubrense. Balducelli prova il bis, a sfidarlo Lello Staiano e Di Prisco. Balduccelli con Giovanna Staiano rappresentano il nucleo principale di una maggioranza che stravinse le elezioni l’ultima volta, ma ha perso lungo il cammino vari elementi. Lello Staianosi ripresenta alla sfida per il Governo della Città dopo aver condotto l’opposizione dagli scranni consiliari. Pietro Di Prisco è al primo tentativo alla carica di sindaco con un gruppo alternativo ai due schieramenti, che presenta al suo interno elementi che sono stati con gli antagonisti e un gruppo di giovani.