Sorrento / Massa Lubrense. Il dolore per la morte di Mimmo Persico a soli 49 anni il cuore ha non ce l’ha fatta. Conosciuto in tutta la penisola sorrentina Domenico Persico, operatore finanziario e amministratore di condominio, ha sconvolto tanti la sua scomparsa in Penisola sorrentina , i funerali ieri pomeriggio . Ieri anche il post di Lello Acone E stamattina, aggiorno queste pagine con post e parole che mai vorresti scrivere, post e parole per esprimere la partecipazione mia, della mia famiglia e di tutti i Miei Visitatori all’immane dolore che ha colpito la famiglia Persico di Massa per l’improvvisa quanto dolorosa scomparsa del caro marito, figlio e fratello Mimmo, mi piace ricordarLo così, Persico che ieri è partito in un batter d’ali per il Paradiso lasciando nello sconforto amici e parenti.

Non esistono parole quando vieni a confrontarti con un evento così drammatico e quelle che vengon fuori possono sembrare di mera circostanza.

Mi viene solo da chiedere a quello che tutto può di donare, oggi forte, lo Spirito Consolatore ai Suoi cari che oggi vivono il vuoto ed il dolore di un Papà, di un figlio e di un marito strappato Loro via da un destino infame e crudele.

Alla Cara Mamma Rosaria, alla adorata moglie Sabrina, ai Suoi tesori Lorenzo e Sara, ai fratelli Gennaro, parte della mia famiglia, Carlo e Fabio ed ai congiunti tutti il nostro abbraccio e per Mimmo, già Angelo dopo una vita generosa spesa per la famiglia ed il lavoro, e spesso ci siamo incontrati proprio per motivo di lavoro, quest’oggi la nostra preghiera.

In segno di vicinanza a Gennaro e a tutti i congiunti di Mimmo queste pagine oggi resteranno chiuse nella certezza che quando le apriranno i miei Visitatori spontanea nascerà una preghiera per Mimmo.

Ciao Mimmo la Terra Ti Sia Lieve ed in Paradiso Ti accolgano gli Angeli