Sorrento. Manca il censimento dei B&B presenti sul territorio come prevede la Regione Campania?

Sorrento. Manca il censimento dei B&B presenti sul suo territorio come prevede la Regione Campania? Riceviamo e pubblichiamo:

“il Comune di Sorrento non abbia ad oggi censito le Strutture B&B presenti sul suo territorio.

Ai sensi di questo documento della Regione Campania

http://www.regione.campania.it/assets/documents/avviso-suap-censimento-strutture-ricettive.pdf

Potreste gentilmente indagare e semmai scrivere un bell’articolo sollevando il problema ?

Come cittadino sarei ben contento di poter accedere all’elenco delle strutture censite onde segnalare eventuali struttire

Abusive, ma questo a quanto sembra è un comportamento civico che l’amministrazione non vuole porre in essere…

Forse perché vuole nascondere qualcosa ?

Ho dei parenti che abitano in Via Vico II Rota, e vi assicuro che in quella strada li come in tanti altri posti di

Sorrento i condomini sono stati trasformati in B&B e i custodi in portieri d’albergo.

Attendo un vostro pensiero in merito.

saluti

Max [ un vostro assiduo lettore ]”