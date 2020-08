Riportiamo il post ed il video pubblicato da Rosario Lotito (M5S) sulla situazione di degrado ed abbandono in cui versa oramai da tempo la pineta Le Tore di Sorrento:

“Le Tore, un bene da amare e non da abbandonare…

La pineta Le Tore, uno degli ultimi baluardi naturalistici peninsulari, versa in uno stato di indecoroso abbandono. Un tale bene dev’essere gestito da chi ama il verde, gli alberi, la natura.Un luogo magico, uno dei posti più belli e suggestivi della Campania non può più essere lasciato in questo stato…”.