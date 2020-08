Sorrento, sono in fase di ultimazione i lavori in via Rota, avviati per consentire la manutenzione sulla rete idrica e fognaria, nell’ottica di un miglioramento del servizio.

A tal proposito sono emerse le prime segnalazioni, come quella di Salvatore:

Via Rota dopo l’asfaltamento della strada tombini chiusi dal catrame rischio allagamenti prossimi temporali e ripieni di detriti.