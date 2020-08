Sorrento, la sfida dei giovani Mastellone: ecco il nuovo negozio di intarsio

Oggi, 23 agosto, inaugura a Sorrento, in via Tasso 19, il negozio di intarsio della famiglia Mastellone. Il negozio rappresenta il punto vendita della omonima ditta che produce, da oltre 40 anni, una propria linea di oggettistica che unisce l’antica e tradizionale arte dell’intarsio ad un design moderno e sempre attuale.

Giuseppe Mastellone ha trascorso una vita intera dedicata all’intarsio, appassionandosi a questa radicata arte Sorrentina fin da quando era piccolo ed esportandola fino nei paesi arabi dove ha arricchito il suo bagaglio formativo ed esperienziale che gli ha permesso, una volta tornato in Italia, di rivisitare in chiave moderna ed internazionale questa antica arte.

Giuseppe ha tramandato la sua passione per l’intarsio anche ai suoi due figli, Gennaro ed Umberto, che, con la stessa dedizione, provano a mantenere viva l’attenzione su un’arte che è stata messa a dura prova a causa di prodotti importati ed, ultimamente, per la chiusura delle frontiere . L’apertura di un negozio è un gesto di coraggio e rientra nel pensiero radicato che per non far morire l’intarsio Sorrentino l’intarsiatore debba divenire il rivenditore dei propri prodotti, così da permettere all’acquirente di poter “toccare con mano” e cogliere tutto il lavoro, minuziosamente curato nei dettagli, che vi è dietro un’opera intarsiata originale.

Durante le ore pomeridiane i passanti potranno osservare, dal vivo, come si usa una “antica” traforatrice e, su richiesta, possono essere organizzati tour all’interno della piccola azienda famigliare.

L’apertura di questo negozio , in questo particolare momento, è un atto di coraggio ed una sfida da parte di due giovani che non vogliono arrendersi alla perdita di una vera e propria arte, tra le principali caratteristiche del nostro territorio.