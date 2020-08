Sorrento. La scomparsa di Don Peppino Esposito, un pastore della fede e un maestro della cultura. Il ricordo commosso di Raffaele Lauro.

“Scompare, con Don Peppino Esposito, nell’universale compianto e nel doloroso rimpianto di quanti lo hanno amato, stimato e seguito nelle innumerevoli iniziative di carità cristiana, di solidarietà sociale e di salvaguardia del patrimonio storico-archeologico della sua amata terra lubrense, una figura esemplare e insostituibile di uomo, di sacerdote e di maestro di cultura. Mi unisco, con sincera commozione, al cordoglio della famiglia, della chiesa sorrentina, dei parrocchiani e dei suoi concittadini massesi, ricordandolo anche come inesausta guida spirituale, morale e intellettuale di molte generazioni di giovani. Nell’ora del distacco terreno, gli esprimo sentimenti di fraterna e imperitura gratitudine per la vicinanza che mi ha sempre dimostrato e per la generosa partecipazione, accanto al caro don Antonino Persico, a tutte celebrazioni eucaristiche, in suffragio e in memoria dei miei adorati genitori, Luigi e Angela, nella Chiesa del Santissimo Rosario del Capo di Sorrento! Che il Signore della Misericordia lo accolga nella luce eterna! Raffaele Lauro”