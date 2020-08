Sorrento. La Favorita miglior albergo di lusso d’Italia per Tripadvisor, in classifica il San Pietro di Positano e il Bellevue Sirene . Vogliamo dare belle notizie per il turismo nostrano, in Campania, fra Costa d’ Amalfi e Penisola Sorrentina , abbiamo delle straordinarie eccellenze. Il primo social network del turismo mette in vetta nella sua classifica Il Grand Hotel La Favorita gestito da Enzo Manniello e dei figli Giuseppe e Mario Manniello

Un hotel 5 stelle situato nel centro storico di Sorrento ed immerso in un rigoglioso giardino mediterraneo che vanta una posizione ottimale a pochi passi da alcune delle più belle terrazze a picco sul mare della penisola sorrentina, i comfort della struttura e la professionalità dello staff assicurano ai propri ospiti un piacevolissimo soggiorno.

Raggiungere l’eccellenza in un settore equivale a dire che si è arrivati in vetta alla “scala” del gradimento e nel 2020 il Grand Hotel La Favorita conquista il primo posto della classifica tra i top 25 degli hotel di lusso in Italia ed il 14° posto tra i miglior hotel del mondo, un orgoglio per l’Italia. La sua terrazza Bellavista con bar e ristorante con il Golfo di Napoli che fa da sfondo è il luogo ideale per trascorrere piacevoli serate, caporicevimento nello staff da Positano Daniela Persico.



Non c’è solo la Favorita, nei primi dieci altri due alberghi della Costiera amalfitana e Sorrentina, al terzo posto dalla costa d’ Amalfi l’ Hotel Il San Pietro e poi anche il Bellevue Sirene . Poi premiata ancora Sorrento con l’Ambasciatori. Sono tantissime le eccellenze che abbiamo in questo angolo fra la provincia di Salerno e Napoli, fra Capri, Amalfi, Ravello e Sorrento .