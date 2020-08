Sorrento. Il sondaggio di Noto su Agorà “Al ballottaggio favorito Massimo Coppola”. Per le elezioni a sindaco di Sorrento il favorito sarebbe Massimo Coppola come scrive Agorà che avrebbe commissionato ad Antonio Noto, della Noto Sondaggi, una rilevazione sulle prossime comunali , la Noto avrebbe contattato un migliaio di persone con un questionario risposto dal 91 per cento delle persone con un trenta per cento di indecisi. I candidati sindaco in pole position per la vittoria sono Mario Gargiulo e Massimo Coppola, poi Marco Fiorentino, che potrebbe fare da ago della bilancia, mentre non avrebbe possibilità Francesco ( Ciccio ) Gargiulo, in un articolo di Positanonews, che esprimeva gli “umori” della piazza dicemmo una cosa simile subendo molte contestazioni. Ora Agorà entra nel dettaglio con i sondaggi Noto

Massimo Coppola è dato con una forchetta fra il 35 e il 37 % , Mario Gargiulo fra il 31,5 e i 35,5 , Marco Fiorentino fra il 21,5 e il 23, 5 Francesco Gargiulo fra il 4 e l’8 per cento. Quindi si va al ballottaggio dove Massimo Coppola viene dato dal 50 al 54% per cento.

Ma come dice anche Noto la campagna elettorale è appena iniziata e si vedrà con l’evoluzione del quadro politico ed elettorale.

Il sondaggio è stato realizzato dal 3 al 4 agosto secondo quanto riporta Agorà-