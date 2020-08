Sorrento. Il sindaco Giuseppe Cuomo: “Inammissibile che località di mare e montagna siano state escluse dalle misure economiche di sostegno”

Riportiamo il post del sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Condivido e sostengo la posizione di Federalberghi. È inammissibile che le località di mare e di montagna siano state escluse dalle misure economiche di sostegno. Come al solito il Governo vara provvedimenti monchi, che non tengono in alcun conto il grido di allarme che stiamo lanciando da mesi. Uno schiaffo in piena faccia alle imprese, attive in località come la penisola sorrentina, che pure contribuiscono in maniera determinante sia al pil nazionale che all’immagine del nostro Paese nel mondo.

Facile prendere a modello di “ripartenza” i sistemi economici locali delle due costiere o delle isole del Golfo di Napoli.

Qui da noi solo la volontà e lo spirito di coesione di istituzioni, imprenditori, lavoratori e cittadini ha fino a oggi evitato gravi ripercussioni sociali, vista la pressoché totale assenza di aiuti, in un quadro di cronica carenza di flussi turistici.

Strutture ricettive, ristorazione, commercio, balneari, charter marittimi, ncc e tutto l’indotto si mantiene a malapena a galla in questa tempesta che l’emergenza Covid-19 ha generato.

Conte e i suoi ministri facciano la loro parte, facendo beneficiare di sostegni ed incentivi anche i nostri centri.

Noi, continueremo a fare la nostra».