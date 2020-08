Sorrento. Il sindaco Cuomo “Condominio e stabilimento balneare chiuso è una bufala”

Sorrento ( Napoli ) “Leggo su alcune testate, la notizia di un condominio e di uno stabilimento balneare di Sorrento, isolati e chiusi al pubblico per un presunto caso di Covid-19. Si tratta ovviamente di bufale e di un ennesimo esempio di incompetenza e di irresponsabilità di alcuni organi di informazione”.

Lo scrive sul proprio profilo Facebook il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo che chiarisce: “L’unica fonte attendibile ed ufficiale, sul fronte dell’emergenza coronavirus, è la Asl territoriale, le cui segnalazioni provvediamo, puntualmente, a comunicare alla cittadinanza”.

La notizia è stata diffusa da un sito nazionale sull’informazione della sanità in Italia e in Campania e non smentito da questo sito.