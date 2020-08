Sorrento. Grazie a Positanonews trovati i parenti dello scomparso dopo la guerra in Croazia: “Lo Stato lo riporti in Italia”. Grazie all’articolo pubblicato ieri sera da Positanonews, è stata ritrovata la famiglia di Giuseppe Staiano, soldato durante la seconda guerra mondiale, rimasto in Croazia. Aveva cinque sorelle, è rimasta solo una sorella Michela Staiano. “Pensavamo che era morto subito, abbiamo fatto delle ricerche volevamo sapere che fine avesse fatto – ci chiama Agnese Morvillo -, vorremmo riportarlo in Italia”. E’ una bella testimonianza per una storia incredibile. Sono tanti i militari italiani scomparsi in guerra in Russia, nei paesi dell’Est, di cui non si è saputo più nulla: lo Stato lo riporti in Italia.

Leggi anche Appello dalla Croazia: in cerca della famiglia di un soldato di Sorrento o dintorni