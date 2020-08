Ecco la riflessione dell’avvocato Gaetano Milano, riguardo all’apertura delle attività del laboratori per processare i tamponi Covid-19 a Sorrento:

“Oggi il dott.Sosto, Direttore Generale della ASL 3 Napoli, ha “aperto”ufficialmente il laboratorio per il processamento dei tamponi presso l’Ospedale di Sorrento. Questo consentirà di processare eventuali “casi sospetti” in un’ora circa, a completamento di quel protocollo sanitario siglato alcuni mesi fa. Nell’occasione il dott.Sosto ha confermato per settembre i lavori alle facciate dell’ospedale e successivamente altri interventi di ristrutturazione interna.Un passo importante per la sanità sorrentina e la conferma della volontà di mantenere e migliorare il nostro nosocomio, anche sulla scorta dello straordinario lavoro del personale medico e paramedico interno quotidianamente portato avanti.

Leggi anche A Sorrento il macchinario per l’analisi rapida dei tamponi covid 19

Per tutto il resto va preso atto dello straordinario lavoro che Dipartimento di Prevenzione ed USCA territoriali stanno portando avanti:unica nota stonata è la gestione ”mediatica” delle notizie relative alle attività di prevenzione e gestione dell’emergenza.Il confine tra diffusione e confusione lo abbiamo varcato da un pezzo,gli unici dati certi sono dati dalle risultanze dei tamponi che ad oggi ci dicono che in Penisola ci sono nove positivi,tutti più o meno,in via di guarigione.Tutto il resto è gossip negativo e strumentale,tuttavia mi sembra opportuno sollecitare i sindaci ad adottare ordinanze più specifiche per quanto riguarda l’obbligo della mascherina ovvero la individuazione di quelle vie o piazze”storicamente”affollate,dove,quindi,l’assembramento è fisiologico ,nelle quali l’obbligo della mascherina è obbligatorio e basta a prescindere dalla constatazione del dato numerico. Renderebbe più semplici i controlli,tranquillizzerebbe la cittadinanza,rassicurerebbe anche in chiave elezioni…”

Servizio Pasquale Spera

Coordinamento Gigione Maresca