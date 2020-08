Sorrento, Gaetano Milano: “Il web è un frullatore, proviamo a mettere ordine”

Un poco il caldo, un poco lo stress da covid, sta trasformando il web in una specie di frullatore, con commenti di tutti i tipi sia per le cose più direttamente nostre che per quelle generali. Proviamo a mettere ordine prima che anche il mio cervello vada in tilt.

Questo è quanto scrive l’avv. Gaetano Milano, nonché AD della Fondazione Sorrento, che tramite un post sulla propria bacheca Facebook fa un’escalation dei provvedimenti adottati di recente in contrasto ad un probabile ritorno dell’emergenza sanitaria.

1) Il governo con l’ultimo DPCM non ha chiuso le discoteche ed i luoghi di intrattenimento,ha solo vietato il ballo in questi luoghi. Non a caso prontamente Giuseppe Russo titolare del Music ha comunicato la prosecuzione delle sue attività (ristorante,bar) senza il trattenimento

danzante;

2) la logica dell’obbligo delle mascherine dalle 18 alle 06 è dettata dal fatto che in quella fascia oraria si verificano quegli assembramenti che si cerca di contenere per cui si è dato un colpo al cerchio ed uno alla botte,evitando di aumentare il disagio di per se già pesante per tutti;

3)l’attività di screening a Piano resta su base volontaria e non obbligatoria e la sua ratio resta il rilevamento di eventuali positività sul territorio comunale,stante il problema verificatosi,esteso anche ad avventori occasionali dell’esercizio provenienti da altri comuni.A parte la importanza del dato statistico,la misura resta opportuna anche per sottoporre a tampone eventuali positività,così da tranquillizzare i cittadini ed i familiari degli stessi.

4)Gli eventi programmati sui territori,qualora garantiscano l’osservanza delle misure di contenimento in atto,possono svolgersi salvo valutazioni di opportunità rimesse alla discrezionalità dell’ente locale.Non capisco il can-can generale e la confusione generale,mi pare quasi strategia ad hoc.