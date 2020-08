Sorrento, Gaetano Milano: “Chi vincerà le elezioni dovrà affrontare l’emergenza del Comando Vigili Urbani”

Settembre si avvicina, ed è tempo di elezioni anche a Sorrento. Non mancano in questi giorni le riflessioni, in vista del rinnovo del consiglio comunale. Gaetano Milano, attraverso un post su Facebook, evidenzia uno dei problemi annosi, che riguardano la Città del Tasso, ovvero quella dei vigili urbani presenti sul territorio.

“A Sorrento, chiunque vincerà le elezioni, deve affrontare una emergenza immediata: come contrastare la sostanziale “liquefazione” del Comando Vigili Urbani, un poco per mancanza di personale, un poco per mancanza di una guida tecnica e politica,un poco per la presenza di normative poco chiare:su tale ultimo punto mi riferisco, nello specifico,alla destinazione dell’introito della tassa di soggiorno che ,a mio parere e col parere contrario della burocrazia nostrana,poteva essere utilizzato per assumere nuovi vigili urbani.Il risultato è che continuiamo ad assumere stagionali,provenienti da altre realtà,che non conoscono la toponomastica,non parlano in modo corrente una lingua straniera,che fanno quello che possono e cioè elevare verbali di contravvenzione perché resta la cosa più semplice.Ma a Sorrento il comando vigili è il front-office della città ,il biglietto da visita,deve avere ruolo e funzioni di ben più ampia portata ed effetto.Il processo di liquidazione si percepisce in modo più evidente e diretto quando il movimento di mezzi e di persone aumenta per cui apprestiamoci a vivere un periodo(una decina di giorni)terribile sotto questo profilo.Si poteva prevedere?Si.Si poteva ovviare?Si,si ci è provato con la vigilanza privata ,con discreti risultati ,ma l’affidamento è scaduto e si ripiomba nel caos nel momento peggiore,anche per l’applicazione delle misure anti covid .E’ un peccato grave”.