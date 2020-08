Sorrento. Faccia a faccia con i 4 candidati sindaco, in diretta con Positanonews. Questa sera, alle ore 18.00, si terrà il faccia a faccia tra i quattro candidati sindaco di Sorrento, in vista delle elezioni comunali del prossimo 20 e 21 settembre, alle quali oramai manca meno di un mese: Massimo Coppola, Marco Fiorentino, Francesco Gargiulo e Mario Gargiulo. L’evento, organizzato dall’Istituto Torquato Tasso, sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook di Positanonews.

Positanonews continua ad essere il riferimento mediatico per la Penisola Sorrentina e per la Costiera Amalfitana. Nel corso di questo evento importante, i quattro candidati sindaci si confronteranno e tutti i lettori, tramite la diretta di Positanonews, potranno intervenire.